В центре Пензы могут быть трудности с холодным водоснабжением

12.02.2025 | 18:39

В центре Пензы вероятно понижение давления в сетях водоснабжения, сообщили в среду, 12 февраля, в ресурсоснабжающей организации.

С трудностями могут столкнуться жители улицы Бакунина, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, а также Володарского, 84а (клиника урологии № 1).

Причина - ремонт на сетях водоснабжения диаметром 100 мм на улице Бакунина у дома № 54/58.

Срок окончания работ ресурсники не обозначили.

Ранее сообщалось о прорыве на сетях теплоснабжения на улице Московской в Пензе. Из-за ЧП без отопления и воды остались жители десятков домов на Володарского, Московской, Максима Горького, Кирова и других.