Сетевое издание|18+|Среда|12 фев 2025|20:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В центре Пензы могут быть трудности с холодным водоснабжением

Печать
Telegram

В центре Пензы вероятно понижение давления в сетях водоснабжения, сообщили в среду, 12 февраля, в ресурсоснабжающей организации.

С трудностями могут столкнуться жители улицы Бакунина, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, а также Володарского, 84а (клиника урологии № 1).

Причина - ремонт на сетях водоснабжения диаметром 100 мм на улице Бакунина у дома № 54/58.

Срок окончания работ ресурсники не обозначили.

Ранее сообщалось о прорыве на сетях теплоснабжения на улице Московской в Пензе. Из-за ЧП без отопления и воды остались жители десятков домов на Володарского, Московской, Максима Горького, Кирова и других.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте