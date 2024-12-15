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Культура

В Пензе состоялось торжественное шествие Дедов Морозов

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В Пензе в воскресенье, 15 декабря, стартовала новогодняя кампания. Она началась с массового шествия Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей по центру города.

В 15:00 колонна из людей в костюмах, а также родителей с детьми, с песнями выдвинулась от Фонтанной площади и направилась вниз по Московской.

В Пензе состоялось торжественное шествие Дедов Морозов

На сцене, установленной на площади Ленина, пензенцам показали театральную постановку «Семья Деда Мороза».

В Пензе состоялось торжественное шествие Дедов Морозов

После состоялось торжественное открытие домика зимнего волшебника, где до 14 января дети смогут прочитать стихи Деду Морозу и получить конфеты.

В Пензе состоялось торжественное шествие Дедов Морозов

После зажжения огней на главной елке города горожане устроили праздничный хоровод.

В Пензе состоялось торжественное шествие Дедов Морозов

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