В Пензе состоялось торжественное шествие Дедов Морозов

15.12.2024 | 15:48

В Пензе в воскресенье, 15 декабря, стартовала новогодняя кампания. Она началась с массового шествия Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей по центру города.

В 15:00 колонна из людей в костюмах, а также родителей с детьми, с песнями выдвинулась от Фонтанной площади и направилась вниз по Московской.

На сцене, установленной на площади Ленина, пензенцам показали театральную постановку «Семья Деда Мороза».

После состоялось торжественное открытие домика зимнего волшебника, где до 14 января дети смогут прочитать стихи Деду Морозу и получить конфеты.

После зажжения огней на главной елке города горожане устроили праздничный хоровод.