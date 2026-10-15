Почти 11 000 пензенских родителей вернули часть НДФЛ

В Пензенской области 10 923 работающих родителя оформили семейную выплату. На эти цели направили 271,5 млн рублей, рассказали в региональном отделении СФР.

Данная мера поддержки предоставляется семьям с низким доходом 1 раз в год по заявлению. Компенсируется 7% налога на доходы физических лиц (13%), уплаченного в 2025-м.

Деньги могут получить оба родителя, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 или 23 лет (если ребенок учится очно).

«Если родители в разводе, это не станет причиной для отказа в предоставлении средств. Однако обязательным условием является отсутствие задолженности по алиментам», - пояснили в Соцфонде.

В 2027-м выплату смогут получить те семьи, среднедушевой доход которых не превысит 1,5 прожиточного минимума за 2026-й (23 863 рубля). Во внимание примут и установленные критерии имущественной обеспеченности.

Заявление можно подать через портал госуслуг, МФЦ или клиентские службы Соцфонда.