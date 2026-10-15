Олег Мельниченко напомнил пензенцам о вакцинации от гриппа

Общество

Олег Мельниченко напомнил пензенцам о вакцинации от гриппа
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В четверг, 15 октября, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко привился от гриппа и предложил жителям региона сделать то же самое.

Олег Мельниченко напомнил пензенцам о вакцинации от гриппа

«Как говорят медработники, самый эффективный способ профилактики гриппа - это вакцинация. Абсолютно согласен с профессионалами, поэтому прививаюсь каждый год. Болеть некогда, есть много других дел», - написал губернатор в соцсетях.

Олег Мельниченко напомнил пензенцам о вакцинации от гриппа

Он уточнил, что перед прививкой нужно убедиться, что для нее нет противопоказаний.

«Проверил давление и сатурацию - все в норме. Мне сделали две прививки: от гриппа и пневмококка. Предлагаю всем, кто еще не прошел вакцинацию, последовать моему примеру», - отметил Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко напомнил пензенцам о вакцинации от гриппа

Прививочная кампания в регионе стартовала в конце сентября. Планируется вакцинировать не менее 60% жителей Пензенской области, включая детей и подростков.

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