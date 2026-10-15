В Пензе депутат призвал заправлять машины бойцов СВО вне очереди

Общество

В Пензе депутат призвал заправлять машины бойцов СВО вне очереди
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В Пензе депутат городской думы Алексей Суходолов предложил дать участникам специальной военной операции право заправляться на АЗС без очереди. Эту инициативу он озвучил на заседании в четверг, 15 октября.

«Речь не о ветеранах боевых действий, а именно о тех, кто сейчас участвует», - уточнил Алексей Суходолов.

По его мнению, машины бойцов нужно заправлять не только без очереди, но и без лимитов.

Свою точку зрения депутат обосновал тем, что у действующих участников СВО короткий отпуск и они не должны тратить время на ожидание на заправках. Стоят в очередях и бойцы из Пензы, и те, кто проезжает через нее.

Такая мера поддержки, по словам народного избранника, уже действует в некоторых областях. Алексей Суходолов предложил вынести вопрос на уровень руководителей топливных компаний в регионе.

В начале сентября с аналогичной инициативой выступал депутат Госдумы Каплан Панеш.

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