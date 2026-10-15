В Заречном определили дату запуска отопления во всем городе

Общество

В Заречном определили дату запуска отопления во всем городе
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С понедельника, 19 октября, во всем Заречном начнется отопительный сезон. Об этом глава города Алексей Костин сообщил 15-го числа.

Он объяснил свое решение тем, что синоптики прогнозируют похолодание на следующей неделе.

«Напоминаю, что запуск тепла первыми начинают работники ООО «ЭнергоПромРесурс». После этого к работам приступают сотрудники управляющих компаний. Именно они отдельно в каждом доме обеспечивают стабилизацию подачи отопления. Процесс регулировки занимает до 10 дней», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

С 7 октября в Заречном начали отапливать школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Перед этим глава города получил много сообщений от жителей о том, что дети мерзнут.

Ресурс в жилой фонд собирались подать согласно нормативам, когда среднесуточная температура опустится до нужного уровня (то есть будет на отметке ниже +8 градусов 5 дня подряд).

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