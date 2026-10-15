В Пензенской области продлили пожароопасный сезон

В Пензенской области продлен пожароопасный сезон. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в региональном минлесхозе.

Он начался 10 апреля и должен был закончиться 15 октября, однако из-за сложной обстановки продлится до 28-го числа этого месяца.

«Пожалуйста, будьте особенно осторожны! Государственные лесные инспекторы усиливают патрулирование, но ваша внимательность и соблюдение правил пожарной безопасности крайне важны.

Если вы заметили лесной пожар или возгорание вблизи лесных массивов, немедленно звоните по единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны» 8 (800) 100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт - 8 (8412) 62-84-50», - обратились к населению в ведомстве.

Ранее сообщалось, что как минимум до 16 октября в регионе из-за отсутствия осадков установлен IV класс пожарной опасности.

В прошлом году сезон продлился с 25 марта по 15 октября. Количество возгораний по сравнению с 2024-м сократилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - более чем в 100 раз. Крупных ЧП удалось избежать.