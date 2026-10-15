16 октября синоптики обещают пензенцам теплый день без осадков

Общество

16 октября синоптики обещают пензенцам теплый день без осадков
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В пятницу, 16 октября, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Ветер будет дуть с востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +5...+10 градусов, осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется до +17...+22.

В ночь на субботу в прогнозе осадков по-прежнему нет и снова +5...+10 градусов.

В народном календаре 16 октября - Денис Позимний. На Руси наблюдали за птицами: если галки собирались стаями и кричали, ждали ясной погоды; если воробьи перелетали стайками с места на место - ненастья.

Ранее стало известно, что в Пензенской области продлили пожароопасный сезон.

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