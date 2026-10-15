В Пензе подали тепло в 1 224 многоквартирных жилых дома

Общество

В Пензе подали тепло в 1 224 многоквартирных жилых дома
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В Пензе подвели итоги второго дня отопительного сезона. К вечеру четверга, 15 октября, батареи потеплели в 1 224 многоквартирных жилых домах (МКД).

«Теплоноситель подан в 81 детский сад, 62 школы, 65 объектов здравоохранения, 10 учреждений дополнительного образования. Также отапливается 78 иных городских и региональных учреждений соцкультбыта», - написал глава Пензы Олег Денисов в соцсетях.

Отопительный сезон в областном центре начался 14 октября. Предполагалось, что это случится 12-го числа, но погода внесла коррективы.

Подачу тепла в отдельно стоящие объекты здравоохранения начали 6 октября.

В первый день отопительного сезона ресурс стал поступать в 221 многоэтажный дом. Тепло должно прийти во все МКД в течение 10 дней.

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