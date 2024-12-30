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Из жизни

Пензячка назвала Деда Мороза с площади Ленина «страшным»

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Жительницу Пензы неприятно удивил внешний вид Деда Мороза, принимающего поздравления от детей в центре города.

«Почему такой страшный и некрасивый Дед Мороз сидит на площади Ленина?! Дети стоят в очереди в холодную погоду, чтобы рассказать стихи, а здесь вообще страшный дядя сидит! Уважаемая администрация! Обратите на это внимание! Это же волшебный праздник все-таки!» - возмутилась женщина.

В подтверждение своих слов она опубликовала фото, на котором запечатлен Дедушка в довольно нелепом виде. Борода держится на резинках и налезает на нос; парик, имитирующий густые белоснежные волосы волшебника, отсутствует; из-под наряда выглядывают свитер и джинсы, а на ногах вместо валенок ботинки.

Пост пензячки вызвал множество откликов. Некоторые горожане опубликовали фото, сделанные на площади Ленина ранее. На них Дед Мороз выглядит именно так, как и должен: с пышной бородой до пояса и роскошными усами, в полностью укомплектованном костюме.

Пензячка назвала Деда Мороза с площади Ленина «страшным»

«Неделю назад красивый сидел», «Мы ходили в пятницу, был хороший Дедушка», - пишут они.

Ряд комментаторов считает, что ничего особенного в «страшном» Дедушке нет. «В такое тяжелое время, как сейчас, думать что Дед Мороз не тот... Люди, будьте добрее», «Пусть этот Дед Мороз будет самой большой проблемой», - пишут они.

Другие пензенцы напомнили, что средства на проект «Домик Деда Мороза» выделяются из бюджета, то есть являются средствами налогоплательщиков.

«Ужас. Это просто неуважение к детишкам, которые верят в Деда Мороза. Просто надел халат. Лучше совсем никак», - резюмировала одна из читательниц.

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Источник — фото «Пенза новости»
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