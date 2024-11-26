Монтаж и обслуживание дома Деда Мороза оценили в 250 000 рублей

26.11.2024 | 20:42

В Пензе на монтаж и обслуживание дома Деда Мороза на площади Ленина в сезоне-2024/2025 планируют потратить 250 000 рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Заказчиком, как и в прошлые годы, выступает центр русской хоровой и вокальной культуры. Оплата работ производится за счет средств, поступающих из бюджета Пензы. Исполнитель - МУП «Городской центр торговли и услуг».

Согласно документам, работы должны начаться 29 ноября. Пензенская резиденция зимнего старца складывается из десятков бревен. Это сборно-разборная конструкция размером 4,7 м × 5,7 м.

Когда избушка будет смонтирована и украшена, вывесят расписание работы и Дед Мороз начнет вести прием детворы. Также на срубе обычно закрепляют почтовый ящик, куда и дети, и взрослые могут положить письма с пожеланиями для новогоднего волшебника.

Ранее сообщалось, что резиденция начнет работать 16 декабря. Посетителей будут принимать до 14 января, а потом избушку разберут.

В прошлом году за монтаж и обслуживание дома Деда Мороза заплатили на 20 000 рублей меньше - 230 000.