В Пензенской области сравнили эпидситуацию этого и прошлого годов

Общество

В Пензенской области сравнили эпидситуацию этого и прошлого годов
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В Пензенской области наблюдается выраженное снижение интенсивности эпидемического процесса. Об этом первый замминистра здравоохранения Марина Воробьева заявила на брифинге в региональном правительстве в четверг, 15 октября.

По ее словам, на сегодняшний день зарегистрировано 1 778 случаев ОРВИ - это ниже эпидпорога на 36%. Динамика по отношению к предыдущей неделе составила -8,3%. Случаи гриппа пока не выявлены.

В прошлом году в то же время было зафиксировано 2 135 случаев ОРВИ и гриппа.

Марина Воробьева подчеркнула, что ситуация характеризуется как устойчиво благополучная, со значительным улучшением показателей.

За 3 недели прививочной кампании в регионе вакцинировали 21% жителей.

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