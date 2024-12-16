Приемная Деда Мороза на площади Ленина будет работать 1 час в день

16.12.2024 | 13:52

Опубликован режим работы дома Деда Мороза, открывшегося на площади Ленина 15 декабря.

«Главный зимний волшебник будет ждать посетителей ежедневно с 17:00 до 18:00 до 13 января включительно», - сообщили в администрации Пензы.

Ранее в мэрии уточнили, что ребята смогут рассказать стихотворение доброму чародею и получить от него конфеты. Также к избушке прикреплен почтовый ящик, в который опускают письма для Деда Мороза.

Торжественное закрытие приемной состоится 14 января, начало церемонии в 15:00.

Дом Деда Мороза - это сборно-разборная конструкция размером 4,7 м × 5,7 м. За ее монтаж и обслуживание в сезоне-2024/25 заплатили 250 000 рублей. По завершении новогодней кампании избушку разберут, на эти работы выделят дополнительные средства (в прошлый раз на демонтаж потратили 130 000 рублей).