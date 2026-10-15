В Пензе с начала года ушли из дома около 40 детей

Общество

В Пензе с начала года ушли из дома около 40 детей
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В Пензе за 8 месяцев 2026 года ушли из дома 38 детей. Статистику озвучил замглавы администрации Сергей Волков на заседании в гордуме в четверг, 15 октября.

За аналогичный период прошлого года число было больше - 55.

По словам Сергея Волкова, по каждому случаю провели проверки и приняли необходимые меры.

В 2026 году в Пензе также фиксируется снижение количества безнадзорных детей, то есть лишенных заботы и внимания взрослых. Их выявили на 27,1% меньше(51 - в 2026-м, 70 - в 2025-м).

27 детей, оставшихся без внимания взрослых, - жители Пензы, 20 - районов области, 4 - других регионов РФ. В числе безнадзорных оказались 3 ребенка дошкольного возраста.

Нередко таких детей и подростков выявляют во время рейдов по местам скопления молодежи - в торговых центрах, на фудкортах.

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