Сетевое издание|18+|Суббота|28 дек 2024|15:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На улице Новоселов в Заре оборудовали остановку «Церковь»

Печать
Telegram

На улице Новоселов в Заре оборудовали остановку «Церковь». Об этом просили жители близлежащих домов.

«В ходе работ установлены павильон, дорожный знак и урна для мусора», - сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы в субботу, 28 декабря.

Остановочный пункт «Церковь» перенесли из-за открытия школы № 38 имени Б. Ф. Зубкова, которая начала работать в сентябре. Пассажиры жаловались, что общественный транспорт некоторое время игнорировал их.

«На дороге на улице Новоселов стоит новый магазин, рядом с ним - новая остановка «Церковь». Перед ней была старая остановка. Там остался знак. У нового павильона не останавливаются, почему? Тогда зачем он нужен?» - поинтересовался читатель PenzaInform.ru в октябре.

После этого в УЖКХ пообещали, что демонтируют знак в районе старой остановки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео Управления ЖКХ г. Пензы
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте