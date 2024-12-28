28.12.2024 | 11:38

На улице Новоселов в Заре оборудовали остановку «Церковь». Об этом просили жители близлежащих домов.

«В ходе работ установлены павильон, дорожный знак и урна для мусора», - сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы в субботу, 28 декабря.

Остановочный пункт «Церковь» перенесли из-за открытия школы № 38 имени Б. Ф. Зубкова, которая начала работать в сентябре. Пассажиры жаловались, что общественный транспорт некоторое время игнорировал их.

«На дороге на улице Новоселов стоит новый магазин, рядом с ним - новая остановка «Церковь». Перед ней была старая остановка. Там остался знак. У нового павильона не останавливаются, почему? Тогда зачем он нужен?» - поинтересовался читатель PenzaInform.ru в октябре.

После этого в УЖКХ пообещали, что демонтируют знак в районе старой остановки.