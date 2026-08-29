Синоптики ожидают теплого начала сентября в Пензенской области

Общество

Синоптики ожидают теплого начала сентября в Пензенской области
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В Пензенской области в первой декаде сентября ожидается по-летнему теплая погода. Днем столбик термометра может подняться до +25 градусов.

Ожидаются осадки, местами сильные.

Во второй декаде месяца температура начнет снижаться и уже после 15-го числа составит +11…+15 градусов днем и +8…+10 ночью. В этот период существенных осадков не ожидается.

Такая же погода прогнозируется и в третью декаду сентября. Последние числа месяца могут выдаться дождливыми.

По прогнозам Гидрометцентра, в Пензенской области температура в первый осенний месяц будет в пределах климатической нормы.

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