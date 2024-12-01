В Пензе повысилась стоимость проезда в общественном транспорте

01.12.2024 | 13:04

С 1 декабря стоимость проезда в общественном транспорте Пензы стала выше. Подорожали билеты в автобусах и троллейбусах.

Теперь в автобусах большого, среднего класса и в троллейбусах пассажир должен заплатить 30 рублей. Это касается в том числе межмуниципальных: № 105, 130, 149.

Стоимость проезда на подвозящих маршрутах (№ 2а, 6, 10, 26, 75, 80) останется прежней - 10 рублей.

Ранее в Пензе перевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу (то есть не получающие из бюджета субсидии), объявили о грядущем повышении стоимости проезда в маршрутках.

Так, к примеру, на конечной 34-й на улице Зеленодольской вывесили объявление, согласно которому с 3 декабря за билет придется отдать 35 рублей вместо нынешних 32.

Водитель микроавтобуса № 4 сообщил пассажирам, что на его линии тариф также поднимется на 3 рубля.