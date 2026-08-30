На помощь матерям-студенткам в регионе потратили почти 8 млн

Общество

На помощь матерям-студенткам в регионе потратили почти 8 млн
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На выплаты пособия по беременности и родам для студенток-очниц Отделение СФР по Пензенской области с начала года выделило 7,8 млн рублей. Такие данные озвучили в региональном правительстве в воскресенье, 30 августа.

Объем господдержки рассчитывается по величине прожиточного минимума для трудоспособного населения - 17 341 рубль в 2026 году. За 140 дней отпуска по беременности и родам, таким образом, пензячкам назначается не менее 80 900 рублей.

Подать заявление можно в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска. Обратиться можно как лично (в клиентский офис отделения Соцфонда или МФЦ), так и онлайн (через портал госуслуг).

К заявке необходимо приложить справки об очной форму обучения с указанием дат отпуска, об отсутствии получения пособия в учебном заведении и о сроке нетрудоспособности (выдают в медучреждении).

Пособие выплачивается единовременно за весь отпуск сразу.

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