Опубликован график отключения света в Пензе 31 августа

На понедельник, 31 августа, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся СНТ «Засека» (микрорайон Совхоз-техникум) и отдельные дома на улицах Куйбышева, Пугачева, Пушкина, Старый и Новый Кавказ.

С 8:30 до 12:00 без света останутся уч.: 1-15, 17, 19, 21, 22, 26-39, 42, 44-46, 49-51, 53-64, 67, 68, 69-77, 79, 81-85, 87, 88, 90-94, 96-99, 102-105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 117-119, 123, 124, 126-129, 131, 132, 134, 137-140, 143-146, 149, 151, 153, 155, 157, 157а, 158, 163-167, 171-174, 177-179, 181, 182, 184-187, 191-193, 196-201, 203,204, 265, 278, 295а в СНТ «Засека».

С 8:30 до 16:00:

- ул. Герцена, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 108, 112, 114;

- Конный пер., 1, 3-9, 11, 13-21, 23, 25, 27, 29;

- Конный пер./ул. Мельничная, 31/58;

- ул. Луначарского, 89-94, 96, 98, 99а, 100-102;3

- ул. Мельничная, 41;

- ул. Пугачева, 50;

- ул. Теплова, 2-17, 19, 21, 23, 23Б, 25, 27;

- ул. Ухтомского, 68, 99, 101, 101а, 103, 103Б, 105, 107, 109, 111, 113.

С 9:00 до 16:30 ресурс не будут подавать на Куйбышева, 34Б.

С 13:30 до 15:30 приостановится снабжение по адресам:

- Новый Кавказ, 64, 66, 68, 120;

- ул. Пугачева, 93, 106, 108, 110, 111, 116;

- ул. Пушкина, 145;

- Старый Кавказ, 109, 111, 120.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.