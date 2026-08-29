В правительстве региона затронули вопрос обеспечения топливом

Общество

В правительстве региона затронули вопрос обеспечения топливом
Печать
Max

В пятницу, 28 августа, на заседании в правительстве Пензенской области затронули тему обеспечения топливом. В первую очередь горючее получают аграрии, общественный транспорт и оперативные службы: медики, коммунальщики и так далее.

На данный момент у пензенских аграриев нет дефицита горючего, а также сложностей с обеспечением ГСМ, сообщили в региональном правительстве. Возникающие проблемы решаются в том числе в ручном режиме.

Общественный транспорт ходит без перебоев, в обычном режиме убираются улицы, вывозится мусор.

«Вы видите, что удары врага по нефтеперерабатывающим заводам не прекращаются. Сейчас особенно важно с достоинством пройти данный сложный период. Мы должны сохранять единство и сплотиться вокруг нашего президента, верховного главнокомандующего», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области ситуация с бензином обострилась несколько недель назад. Люди и сейчас жалуются в Сети на километровые очереди и пустые АЗС. Машины оставляют на заправках на ночь. Кроме того, цены на топливо взлетели.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бензин топливо водитель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!