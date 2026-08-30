Треть россиян считают профессию учителя престижной

За последние 10 лет статус педагогов понизился, а наличие выдержки и стрессоустойчивости имеет все больше значения. Таковы итоги опроса, проведенного платформой SuperJobплатформой SuperJob в преддверии 1 Сентября.

Лишь треть россиян (34%) считают профессию учителя престижной. При этом женщины чаще мужчин склоняются к этому мнению, чем мужчины (36% против 31%). Так же думают большинство людей 35-45 лет (43%)

Противоположную точку зрения выразил каждый второй респондент(50%, из них 53% - старше 45 лет). Еще 16% затруднились с ответом.

60% россиян уверены, что статус учителя понизился за последние 10 лет (в 2025 году показатель был 53%). 12% отметили рост, 19% полагают, что ничего не изменилось.

Главным качеством идеального педагога 23% ответивших назвали глубокое знание предмета. На втором месте - выдержка и стрессоустойчивость (17%, +4% к прошлому году), на третьем - терпение (16%). Замкнули пятерку предпочтений доброта (13%) и любовь к детям (11%).

Опрос проведен 17-19 августа по 389 населенным пунктам среди населения старше 18 лет.