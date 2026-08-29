В Пензе завершили ремонт в сквере Белинского

В сквере Белинского в Пензе завершено благоустройство. Территорию очистили от разрушенной плитки, теперь там уложен мелкозернистый асфальт, предназначенный для пешеходных зон.
Об окончании ремонта утром в субботу, 29 августа, рассказал глава города Олег Денисов в соцсетях.
«Заасфальтировали более 2 500 квадратных метров территории», - написал чиновник.
Специалисты покрасили опоры освещения, установленные в сквере в 1954 году (всего их 4). Площадку у основания памятника великому критику отсыпали белым галечником.
Все работы завершили в срок - до 1 сентября.
«Теперь зона отдыха стала комфортной для прогулок, а фестиваль «Шахматы в скверы» вновь вернется на привычное место», - добавил Олег Денисов.
Ремонт в сквере стартовал 13 августа. Территория много лет нуждалась в благоустройстве.