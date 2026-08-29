В ночь на 30 августа в Пензенской области ожидаются заморозки

В Пензенской области в ночь на воскресенье, 30 августа, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-1 градус, предупредили в Приволжском УГМС.

Утром будет ясная погода, термометр покажет около +10 градусов.

Днем малооблачно, без осадков. Прогнозируется неустойчивый и слабый ветер. Температура поднимется до +16…+21 градуса.

Ранее синоптики рассказали, что сухую и прохладную погоду в регион принес антициклон.

На предстоящей неделе в Пензенской области потеплеет до +25. Ожидаются дожди.