Перечислены продукты, которые нельзя есть натощак

Для здорового человека большинство продуктов, употребленных натощак, не представляют опасности. Исключением, по словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Мироновой, являются лишь несколько: кофе, кислое, острое и алкоголь.

«Крепкий кофе натощак стимулирует выработку соляной кислоты, что может вызвать изжогу. Алкоголь действует агрессивнее, острая и кислая пища усиливают раздражение», - пояснила медик в беседе с изданием «Газета.ru».

Также натощак лучше отказаться от газировки (растягивает стенки желудка, провоцирует рефлюкс - отрыжку и изжогу), очень холодных продуктов (вызывают спазм), жареных и жирных блюд (замедляют опорожнение желудка), сладкого (провоцирует скачок сахара, за которым следует слабость, раздражительность).

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта врач посоветовала начинать день с теплой и мягкой еды, продуктов, которые бережно воздействуют на слизистую и не стимулируют выработку избыточной кислоты.

«Овсяная или рисовая каша, яйца всмятку, творог, банан, запеченное яблоко, тост с авокадо. Кофе - только после еды. Полезен стакан теплой воды перед завтраком», - перечислила Екатерина Миронова.