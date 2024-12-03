Сетевое издание|18+|Вторник|3 дек 2024|12:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы запутались в ценах на проезд в маршрутках

Печать
Telegram

Со вторника, 3 декабря, в некоторых маршрутках в Пензе стоимость проезда увеличилась с 32 рублей до 35. Для многих пассажиров это оказалось неприятным сюрпризом.

«Где информация про все, и не листик на заборе, а официальное объявление?! Нужно было сообщить населению, с какого числа и какая стоимость! Не очень приятно, когда с утра водитель орет на людей, что ему не ту сумму дают!», «Даже такую мелочь не могут сделать по-людски - повесить объявление, с какого числа будет повышение, и повысить везде одним днем», «А почему цены на маршрутку повышают как-то втихаря?» - возмутились пензенцы в соцсетях.

Действительно, официальное объявление было только про повышение стоимости проезда в автобусах и троллейбусах - до 30 рублей с 1 декабря. Оно было сделано и. о. министра цифрового развития, транспорта и связи на брифинге 15 ноября. Там же было сказано, что по маршруткам вопрос не решен, поскольку на тот момент уведомления от перевозчиков не поступали.

В итоге 3 декабря на части маршрутов (например, № 16, 39, 43, 85) с пассажиров попросили 35 рублей, а на части стоимость проезда пока старая (№ 5, 89).

«Мне сегодня в 1-й с 50 рублей дали сдачу 15. При этом висело объявление старое (про 32 рубля), а спрашивающим водитель отвечал, что билет уже за 35. Если не спрашивали, брал столько, сколько дадут (когда не требуется сдача или переводят по телефону, глядя на объявление)», - поделилась впечатлениями от поездки пензячка.

«Меркурий» (крупный перевозчик. - Прим. ред.) по 32 возит, остальные по 35», «Меркурий» с 7-го числа накинет», - сообщили горожане в чатах.

Эту информацию, кстати, подтверждают объявления, которые появились в маршрутках № 89. Они предупреждают пассажиров о повышении стоимости проезда до 35 рублей с 8 декабря.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте