Пензенцы запутались в ценах на проезд в маршрутках

03.12.2024 | 11:30

Со вторника, 3 декабря, в некоторых маршрутках в Пензе стоимость проезда увеличилась с 32 рублей до 35. Для многих пассажиров это оказалось неприятным сюрпризом.

«Где информация про все, и не листик на заборе, а официальное объявление?! Нужно было сообщить населению, с какого числа и какая стоимость! Не очень приятно, когда с утра водитель орет на людей, что ему не ту сумму дают!», «Даже такую мелочь не могут сделать по-людски - повесить объявление, с какого числа будет повышение, и повысить везде одним днем», «А почему цены на маршрутку повышают как-то втихаря?» - возмутились пензенцы в соцсетях.

Действительно, официальное объявление было только про повышение стоимости проезда в автобусах и троллейбусах - до 30 рублей с 1 декабря. Оно было сделано и. о. министра цифрового развития, транспорта и связи на брифинге 15 ноября. Там же было сказано, что по маршруткам вопрос не решен, поскольку на тот момент уведомления от перевозчиков не поступали.

В итоге 3 декабря на части маршрутов (например, № 16, 39, 43, 85) с пассажиров попросили 35 рублей, а на части стоимость проезда пока старая (№ 5, 89).

«Мне сегодня в 1-й с 50 рублей дали сдачу 15. При этом висело объявление старое (про 32 рубля), а спрашивающим водитель отвечал, что билет уже за 35. Если не спрашивали, брал столько, сколько дадут (когда не требуется сдача или переводят по телефону, глядя на объявление)», - поделилась впечатлениями от поездки пензячка.

«Меркурий» (крупный перевозчик. - Прим. ред.) по 32 возит, остальные по 35», «Меркурий» с 7-го числа накинет», - сообщили горожане в чатах.

Эту информацию, кстати, подтверждают объявления, которые появились в маршрутках № 89. Они предупреждают пассажиров о повышении стоимости проезда до 35 рублей с 8 декабря.