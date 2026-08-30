31 августа в Пензенской области потеплеет до +24 градусов

Общество

31 августа в Пензенской области потеплеет до +24 градусов
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В понедельник, 31 августа, в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на понедельник термометры покажут +4...+9 градусов, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-1. Днем потеплеет до +19...+24.

В ночь на вторник в прогнозе +9...+14 градусов, все так же переменно и преимущественно без осадков. Ветер подует с юго-запада и усилится до 7-12 м/с.

В народном календаре 31 августа - Флор и Лавр. В старину считалось, что теплая и ясная погода предвещает сухую осень, дождь - к ненастному сентябрю, а сильный ветер приносит ранние заморозки.

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