В Пензе обновили пешеходные мосты на Маяке и в Заводском районе

Общество

В Пензе обновили пешеходные мосты на Маяке и в Заводском районе
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В Пензе коммунальщики обновили несколько пешеходных мостов. Конструкции покрасили и привели в порядок.

В Пензе обновили пешеходные мосты на Маяке и в Заводском районе

Как сообщил в соцсетях глава города Олег Денисов, в конце июля он обратил внимание на плохое состояние перил моста на улице Фестивальной (Маяк). На них облупилась краска.

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» покрасили перила этой конструкции, а также преобразили другую в том же районе - на улице Фабричной, 9, у детской поликлиники.

В Пензе обновили пешеходные мосты на Маяке и в Заводском районе

Помимо этого, коммунальщики покрасили пешеходные мосты между улицами Ленина и Пролетарской, Леонова и Вяземского (Заводской район).

В Пензе обновили пешеходные мосты на Маяке и в Заводском районе

На улице Седова (Подлесный) частично отремонтировали покрытие моста, предназначенного в том числе и для транспорта.

В Пензе обновили пешеходные мосты на Маяке и в Заводском районе

«Мелочей не бывает - по мере сил и возможностей стараемся поддерживать порядок», - отметил Олег Денисов.

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