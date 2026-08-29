В Пензе обновили пешеходные мосты на Маяке и в Заводском районе

В Пензе коммунальщики обновили несколько пешеходных мостов. Конструкции покрасили и привели в порядок.

Как сообщил в соцсетях глава города Олег Денисов, в конце июля он обратил внимание на плохое состояние перил моста на улице Фестивальной (Маяк). На них облупилась краска.

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» покрасили перила этой конструкции, а также преобразили другую в том же районе - на улице Фабричной, 9, у детской поликлиники.

Помимо этого, коммунальщики покрасили пешеходные мосты между улицами Ленина и Пролетарской, Леонова и Вяземского (Заводской район).

На улице Седова (Подлесный) частично отремонтировали покрытие моста, предназначенного в том числе и для транспорта.

«Мелочей не бывает - по мере сил и возможностей стараемся поддерживать порядок», - отметил Олег Денисов.