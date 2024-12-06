На главную елку Пензы установят полутораметровую звезду

06.12.2024 | 13:15

В этом году на главную городскую елку на площади Ленина установят пятиконечную красную звезду - точную копию кремлевских.

«Ее внушительные размеры - 1 380 мм × 1 550 мм - можно будет увидеть уже на следующей неделе. Работы завершатся 9 декабря», - сообщили в МБУ «Пензавтодор».

До 10 декабря на площади Ленина должно быть окончено оформление главной городской елки в целом, а также установка дома Деда Мороза и числовых инсталляций для обозначения наступающего 2025 года.

К этой же дате планируют завершить украшение всего города. Пенза засверкает огнями и наполнится атмосферой праздника.

До 15-го числа появится живая ель на Соборной площади.

Новогодняя кампания стартует 16 декабря и продлится до 14 января.