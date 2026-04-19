20 апреля пензенцам пригодятся зонты, плащи и куртки

20 апреля пензенцам пригодятся зонты, плащи и куртки
20 апреля в Пензенской области будет прохладно и дождливо. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник прогнозируется +1...+6 градусов. Из-за сильных осадков в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Днем потеплеет до +4...+9. В течение дня ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 м/с, дождь ослабеет до умеренного.

К следующей ночи столбики уличных термометров опустятся до -1...+4, ветер усилится до 9-14 м/с, а к дождю примешается мокрый снег.

В народном календаре 20 апреля - Акулинин день. Считалось, что какая погода на Акулину, такая же будет и 20 сентября. Дождь предвещал плохой урожай яровых.

