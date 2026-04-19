Пензенских перевозчиков оштрафуют за нарушения графика

Специалисты ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» выявили нарушения на маршрутах № 31 и 43. Проверки прошли на остановках «Ул. Ладожская» и «Пос. Согласие».

Контроль подтвердил многочисленные жалобы пассажиров на удлинение интервалов движения в утренние часы. Зафиксированы отклонения от расписания и пропуски рейсов.

В адрес предприятия, обслуживающего автобусы № 31, направлено требование об уплате штрафов. Перевозчик на маршруте № 43 получил предостережение о недопустимости нарушения расписания движения.

Ранее специалисты проверили работу общественного транспорта в микрорайоне Лугометрия.

Нарушения выявили на троллейбусном маршруте № 7, а также автобусных № 54, 66, 70 и 130: для посадки пассажиров водители открывали не все двери. Перевозчикам направили требования об уплате штрафов.