Мошенники придумали схему с записью в ФНС

Специалисты Управления ФНС по Пензенской области предупреждают о новой схеме мошенников. Ее ключевой элемент - необходимость подтверждения либо уточнения записи на прием в налоговую инспекцию.

Под таким предлогом аферисты, представляясь сотрудниками службы, пытаются получить доступ к конфиденциальным данным (паспорт, ИНН, СНИЛС и пр.).

Между тем реальные сотрудники не запрашивают подобные сведения и не ведут запись на прием по телефону. Равным образом они не предлагают отправить какие-либо коды или перейти по ссылке, которая в итоге приведет на сторонний сайт.

Записываться на прием нужно самостоятельно - для этого существует сервис ФНС «Онлайн-запись на прием в инспекцию». В форму нужно вводить только фамилию, имя и адрес электронной почты. На него придет уведомление о подтверждении записи, после того как плательщик выберет подразделения, вида услуги и времени.

Для работы сервиса никаких кодов подтверждения через «Госуслуги» не требуется.

«В случае сомнений в подлинности звонка следует обратиться в налоговый орган лично или по телефонам, указанным в разделе «Контакты» на сайте ФНС России, или по единому номеру контакт-центра ФНС России 8 (800) 222-22-22», - порекомендовали в УФНС.