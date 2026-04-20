С карт самокатчиков-нарушителей начали списывать деньги

В Пензе начали штрафовать пользователей электросамокатов, нарушающих условия проката. Деньги автоматически списываются с привязанной к приложению карты.

Оператор уже зафиксировал случаи, когда пользователи оставляют самокаты у подъездов, социальных объектов и в других не предназначенных для этого местах. Между тем парковать средства индивидуальной мобильности можно лишь в зонах, указанных в приложении, отметил глава города Олег Денисов.

«Кататься вдвоем тоже запрещено. Думаю, не надо объяснять, что это небезопасно. Еще хуже, когда СИМ передают несовершеннолетним. В такой ситуации блокируют аккаунт клиента. Считаю эти меры обоснованными. Только так можно навести порядок, повысить безопасность и ответственность пользователей», - написал Денисов на своих страницах в соцсетях.

По его словам, оператор организовал патрулирование по городу, чтобы следить за цивилизованным размещением электросамокатов.

Ранее сообщалось, что обязанность выявлять арендованные самокаты, оставленные в неположенных местах, хотят возложить на сотрудников районных администраций. В этой работе им разрешат опираться на информацию, поступившую от граждан или юридических лиц, а также опубликованную в СМИ.

Пункты проката собираются помечать специальной разметкой. При этом мэрия планирует ограничить число СИМ, которое одно юридическое лицо или индивидуальный предприниматель сможет сдавать в прокат, - не более 250 единиц.

Кроме того, был обнародован полный список зон в Пензе, где намерены запретить ездить на самокатах. С ним можно ознакомиться здесь.