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Общество

На площади Ленина приступили к сборке дома Деда Мороза

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На площади Ленина в Пензе приступили к установке дома Деда Мороза. Из нескольких десятков бревен сотрудники МУП «Городской центр торговли и услуг» уже почти сложили избушку зимнего волшебника.

На площади Ленина приступили к сборке дома Деда Мороза

Это сборно-разборная конструкция размером 4,7 м × 5,7 м. За ее монтаж и обслуживание в сезоне-2024/25 заплатили 250 000 рублей.

На площади Ленина приступили к сборке дома Деда Мороза

Когда резиденция будет собрана и украшена, вывесят расписание работы - и Дед Мороз начнет вести прием детворы. Также на срубе обычно закрепляют почтовый ящик, куда и дети, и взрослые могут положить письма с пожеланиями для новогоднего волшебника.

На площади Ленина приступили к сборке дома Деда Мороза

Ранее сообщалось, что избушка начнет работать 16 декабря. Посетителей будут принимать до 14 января, а потом дом разберут.

На площади Ленина приступили к сборке дома Деда Мороза

Рядом уже практически готова главная городская елка - 25-метровая каркасная уральская сосна. Также на площади Ленина должны появиться числовые инсталляции (в этот раз - 2025) и светодиодные арт-объекты в виде елочек.

На площади Ленина приступили к сборке дома Деда Мороза

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