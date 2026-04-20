На Радоницу в Пензе проведут панихиду по усопшим

Во вторник, 21 апреля, в день поминовения усопших (Радоница) митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим проведет 2 богослужения в областном центре.

В 8:00 в Спасском кафедральном соборе начнется божественная литургия.

В 12:00 в храме преподобного Сергия Радонежского на Ново-Западном кладбище пройдет панихида по усопшим, уточнили в Пензенской епархии.

Радоница, которая отмечается во вторник второй недели после Пасхи, в Пензенской области официально является нерабочим днем с 2015 года. Как правило, выходной получают те, кто трудится в бюджетных организациях. В детских садах действуют дежурные группы.

На Радоницу верующие разделяют с усопшими радость Воскресения Христова и веру в победу жизни над смертью. В Светлую седмицу (первую неделю после Пасхи) церковь не совершает панихиды по усопшим и другой гласной (то есть во всеуслышание) молитвы о них во время богослужений. Радоница - первый день после Светлой седмицы, когда разрешается поминовение усопших гласным образом.

Ранее сообщалось, что 21 апреля на дороге-дублере Окружной (на противоположной стороне от Ново-Западного кладбища) с 6:00 до 18:00 ограничат стоянку автомобилей.