На Радоницу в Пензе проведут панихиду по усопшим

Общество

Печать
Max

Во вторник, 21 апреля, в день поминовения усопших (Радоница) митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим проведет 2 богослужения в областном центре.

В 8:00 в Спасском кафедральном соборе начнется божественная литургия.

В 12:00 в храме преподобного Сергия Радонежского на Ново-Западном кладбище пройдет панихида по усопшим, уточнили в Пензенской епархии.

Радоница, которая отмечается во вторник второй недели после Пасхи, в Пензенской области официально является нерабочим днем с 2015 года. Как правило, выходной получают те, кто трудится в бюджетных организациях. В детских садах действуют дежурные группы.

На Радоницу верующие разделяют с усопшими радость Воскресения Христова и веру в победу жизни над смертью. В Светлую седмицу (первую неделю после Пасхи) церковь не совершает панихиды по усопшим и другой гласной (то есть во всеуслышание) молитвы о них во время богослужений. Радоница - первый день после Светлой седмицы, когда разрешается поминовение усопших гласным образом.

Ранее сообщалось, что 21 апреля на дороге-дублере Окружной (на противоположной стороне от Ново-Западного кладбища) с 6:00 до 18:00 ограничат стоянку автомобилей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
храм прихожанин радоница
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!