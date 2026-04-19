Губернатор: Забота о здоровье пензенцев - один из приоритетов

Кардиологическое и неврологическое отделения Каменской центральной районной больницы переехали в обновленные помещения. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в воскресенье, 19 апреля.

Капитальный ремонт проведен благодаря Народной программе партии «Единая Россия». Палаты укомплектованы всем необходимым для комфортного размещения пациентов, для отделений приобретено 165 единиц современного оборудования.

«Продолжаем повышать качество и доступность медицинской помощи для жителей Пензенской области. В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения отремонтировали 9 объектов, завершили строительство поликлиники в Кузнецке, открыли 11 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов в 6 районах области», - написал глава региона в своем канале в MAX.

За последние 5 лет, отметил губернатор, в Пензенской области построили 31 врачебную амбулаторию, 192 ФАПа и единственную в стране модульную участковую больницу в Городищенском районе - итого 224 быстровозводимые конструкции.

Капитальный ремонт провели на 54 объектах здравоохранения в 25 муниципалитетах. На эти цели направили более 1 млрд рублей.

«Главное богатство Пензенского края - это его жители, забота о здоровье пензенцев - один из приоритетов», - заключил Олег Мельниченко.