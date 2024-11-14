В Пензе собрали каркас главной городской елки

14.11.2024 | 15:11

На площади Ленина в Пензе продолжается монтаж главной городской елки, начавшийся 6 ноября.

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» уже собрали каркас 25-метровой искусственной уральской сосны и приступили к прикреплению хвои.

Впереди - установка декоративного ограждения, украшение елки 12-метровыми гирляндами, снежинками и золотыми шарами (их около тысячи).

Монтаж и оформление конструкции обойдутся городскому бюджету в 814 981 рубль. Это на 216 755 рублей больше, чем в прошлом году (тогда было 598 226).

Рядом по традиции появятся числовые инсталляции (в это раз - 2025), дом Деда Мороза, светодиодные арт-объекты в виде елочек.