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Общество

В Пензе собрали каркас главной городской елки

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На площади Ленина в Пензе продолжается монтаж главной городской елки, начавшийся 6 ноября.

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» уже собрали каркас 25-метровой искусственной уральской сосны и приступили к прикреплению хвои.

В Пензе собрали каркас главной городской елки

Впереди - установка декоративного ограждения, украшение елки 12-метровыми гирляндами, снежинками и золотыми шарами (их около тысячи).

Монтаж и оформление конструкции обойдутся городскому бюджету в 814 981 рубль. Это на 216 755 рублей больше, чем в прошлом году (тогда было 598 226).

Рядом по традиции появятся числовые инсталляции (в это раз - 2025), дом Деда Мороза, светодиодные арт-объекты в виде елочек.

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