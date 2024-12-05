На площади Ленина приступили к установке числовой инсталляции

05.12.2024 | 11:40

В четверг, 5 декабря, в Пензе на площади Ленина начали устанавливать числовую инсталляцию для обозначения наступающего 2025 года.

Элементы появились со стороны «Копилки пословиц». Рабочие привезли две цифры 2 и одну 5, с помощью манипулятора их спустили на землю.

Завершить монтаж инсталляций (их, как и раньше, будет две - вторая напротив сквера Славы) должны до 10 декабря.

В общей сложности за изготовление, ремонт и установку конструкций Пенза заплатит 1 221 425 рублей (пятерки обошлись в 570 520 рублей). Договоры заключены с местным предпринимателем.

К той же дате должны быть окончены оформление главной городской елки и установка дома Деда Мороза на площади Ленина. Новогодняя кампания в Пензе стартует 16 декабря и продлится до 14 января.