Стало известно, где в Пензе отключат свет 21 апреля

Во вторник, 21 апреля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Нахаловке и Свинтресте, на улице Пушанина и проспекте Строителей.

С 8:30 до 15:30 ресурс не будут подавать на Пушанина, 2, 4, 54.

С 8:30 до 16:00 ожидаются отключения по адресам:

- 2-я ул. Кошевого, 1-14, 16, 22-29, 30-35, 38, 39, 41, 43;

- 1-й пр-д Кошевого, 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 33, 35, 37, 41; 2-й пр-д Кошевого, 1-3, 5, 7-23, 27, 29, 30, 32;

- ул. Суходольная, 2-15, 17, 21, 23, 27-45 (нечетные);

- 1-й Суходольный пр-д, 2-8, 10-16 (четные), 19, 21; 3-й Суходольный пр-д, 10а, 10Б, 12.

С 8:30 до 16:30 без электричества останется дом № 69 на проспекте Строителей.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Галетная, 1Б, 10-18 (четные);

- ул. Индустриальная, 10, 12-16, 18, 20, 22, 24-26, 28-32, 34, 34а, 36;

- Индустриальный пер-к, 3а, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16;

- ул. Кооперативная, 4, 6, 8;

- ул. Молокова, 3, 7, 11/26, 13/2, 17, 19;

- 1-й пр-д Молокова, 1/15, 3-22, 24; 2-й пр-д Молокова, 4, 6, 8, 10-12, 14, 18, 20;

- ул. Отдельная, 26а, 35а, 39, 41;

- 1-й Отдельный пр-д, 5-8, 10, 13, 15; 2-й Отдельный пр-д, 1-23;

- ул. Полевая, 1-25, 27, 31, 33/9;

- Полевой пр-д, 2, 3, 8.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.