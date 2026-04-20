На Радоницу от Пензы-I до Восточного кладбища пустят большие автобусы

Во вторник, 21 апреля, в Пензе организуют дополнительные рейсы автобусов до Восточного кладбища. В этот день православные верующие навещают могилы умерших родственников и близких.

На Радоницу для подвоза пассажиров решено выделить 7 машин большого класса. Они будут курсировать с 7:00 до 15:00, отправление - с Привокзальной площади (магазин «Аврора») по мере наполняемости салона.

«Предусмотрена посадка и высадка пассажиров на остановочном пункте на улице Осенней», - уточнили в администрации Пензы.

Стоимость билета - 30 рублей.

Радоница, которая отмечается во вторник второй недели после Пасхи, в Пензенской области официально является нерабочим днем с 2015 года. Как правило, выходной получают те, кто трудится в бюджетных организациях. В детских садах действуют дежурные группы.

На Радоницу верующие разделяют с усопшими радость Воскресения Христова и веру в победу жизни над смертью. В Светлую седмицу (первую неделю после Пасхи) церковь не совершает панихиды по усопшим и другой гласной (то есть во всеуслышание) молитвы о них во время богослужений. Радоница - первый день после Светлой седмицы, когда разрешается поминовение усопших гласным образом.