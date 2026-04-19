Почти 50% школьных брюк оказались опасными для детей

Роскачество обнародовало результаты исследований школьных брюк для мальчиков. Как выяснилось, безопасных на все 100% на рынке практически нет. И это не единичный результат - специалисты отбирали образцы в течение 10 лет.

В 2025 году новое исследование провели на 49 образцах. Ткани в 19 из них заявлены как натуральные в смеси с искусственными (шелк либо хлопок с вискозой), в 30 - как синтетика (с преобладанием полиэстера).

В первой группе у 9 моделей из 19 маркировка не соответствовала реальности: обозначенные там материалы производители частично или полностью заменили полиэстером.

12 образцов из 19 не прошли испытания по содержанию фенолов - веществ, вызывающих головную боль, аллергию и сильное недомогание. Прежде, отметили в Роскачестве, такое нарушение встречалось не столь широко.

У 11 моделей в той же группе оказались слишком низкими параметры воздухопронецаемости гигроскопичности. Это чревато нарушением теплообмена, перегревом, а в перспективе - быстрой утомляемостью и частыми простудами.

В целом соответствующими требованиям стандарта признаны лишь 2 марки из 19 («Три сезона» и Choupette).

Во второй, синтетической, группе успешно прошли все тесты только 3 образца из 30 (Kavalier new, «Нашим детям» и Olmi). У 16 недостоверно указан состав, в 9 превышено содержание фенолов, 15 оказались недостаточно воздухопроницаемыми и гигроскопичными, у 8 нашли нарушения по документам и маркировке, 23 модели произведены без соблюдения общих требований.

«Ни заявленный состав, ни высокая цена не гарантируют, что брюки подойдут для ежедневной носки. Рядовому покупателю практически невозможно купить для ребенка нормальную форму — шансы ничтожно малы», - заключили в Роскачестве.