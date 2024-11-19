Названа дата, к которой Пенза засверкает новогодними огнями

19.11.2024 | 10:18

10 декабря Пенза засверкает огнями и наполнится атмосферой праздника. К этой дате должно завершиться новогоднее оформление города.

Украшением занимается не только муниципалитет, свой вклад внесут и предприятия разных форм собственности. Руководителям объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, ярмарок и рынков рекомендуют к установленной дате тематически оформить фасады зданий, входные группы, оконные витрины, интерьеры залов.

Также им советуют подсветить фасады, украсить деревья на прилегающей территории гирляндами или сетками. Включать иллюминацию следует с 16:00 до 8:00.

«Кроме того, городская администрация рекомендует руководителям предприятий разместить на фасадах плакаты (баннеры) с новогодней символикой», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

До 10 декабря на площади Ленина должно завершиться оформление главного символа Нового года - 25-метровой каркасной уральской сосны. Там, а также в скверах имени Белинского, Славы, на Фонтанной площади установят более 40 светодиодных елок.

На Соборной площади по традиции появятся светящиеся ангелы, в сквере «Копилка пословиц» - шар с красным бантом, в сквере Славы - новогодняя арка. На площади Ленина смонтируют две цифровые инсталляции «2025»: со стороны Московской и Кирова.