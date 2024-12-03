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Общество

На улице Измайлова ликвидируют нерегулируемый переход

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Стало известно, какие еще меры приняты для улучшения транспортной доступности микрорайонов на правобережье Суры после перекрытия улицы Ерик.

Так, для удобства пешеходов расширили тротуар вдоль дороги на Измайлова.

«По этому участку горожане следуют в сторону остановки общественного транспорта и моста им В. П. Капашина. Отрезок вдоль улицы Автономной уже отсыпан асфальтобетонным гранулятом, скоро подобным образом будет благоустроен и участок рядом с мостовым сооружением», - сообщил замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов.

На улице Измайлова ликвидируют нерегулируемый переход

Также после жалоб горожан на темноту и грязь восстановили освещение перехода под железнодорожным мостом в районе арматурного завода, идет санитарная уборка участка.

Кроме того, в планах - ликвидация нерегулируемого пешеходного перехода на Измайлова, синхронизация светофоров в районе стадиона «Восток» и улицы Стрельбищенской, установка дополнительной секции со стрелкой на перекрестке улиц Антонова и Измайлова, уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее прозвучало, что для решения проблемы с транспортным сообщением изменят схему движения зареченского автобуса № 101, чтобы жители Маяка могли добраться до центра Пензы.

«Это автобус большой вместимости. С Заречного он будет следовать через ГПЗ-24, по Антонова, Измайлова, на Измайлова будет уходить на Маяк, далее на Пензу-II и через Сурский мост на Пензу-I», - пояснила 29 ноября директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова.

Точная дата тогда не называлась, так как велась работа с перевозчиком (нужно подобрать транспортные средства и водительский состав), но инициативу пообещали реализовать в декабре.

Помимо этого, после изучения пассажиропотока в Нахаловке было принято решение с 2 декабря повысить количество задействованных на линиях зареченских микроавтобусов, которыми пользуются и пензенцы: на маршрутах № 111 и 112 теперь по 8 машин, на 113-м - 5.

На улице Измайлова ликвидируют нерегулируемый переход

С 5 декабря в районе моста имени В. П. Капашина, от улицы Измайлова до Автономной (по четной стороне), предусмотрят двустороннее движение, однако следовать со стороны Маяка в направлении моста разрешат только маршруткам и автобусам. На всем отрезке запретят стоянку транспорта.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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