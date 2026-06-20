21 июня в Пензенской области ожидаются северный ветер и гроза

Общество

21 июня в Пензенской области ожидаются северный ветер и гроза
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В воскресенье, 21 июня, в Пензенской области сохранится прохладная погода, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на 21-е число местами в регионе пройдут осадки. Температура опустится до +10…+15 градусов.

Утром будет пасмурно, прогнозируется дождь, столбик термометра поднимется до отметки +20 градусов.

Днем синоптики обещают переменную облачность, кратковременные осадки. Местами ожидается гроза, возможен град.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 8-13 м/с. Воздух прогреется до +24 градусов.

На предстоящей неделе на погоду в Пензенской области повлияют атмосферные фронты, которые принесут осадки.

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