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Общество

Маяк и Нахаловка: озвучены способы решения проблем пассажиров

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Для решения проблемы с транспортным сообщением, возникшей после закрытия улицы Ерик в Пензе, изменят схему движения зареченского автобуса № 101.

Об этом директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова сообщила во время прямого эфира, организованного ЦУРом в пятницу, 29 ноября.

Она констатировала, что были жалобы от жителей Маяка, которые не могли уехать в центр города. На них и ориентировано изменение маршрута № 101.

«Это автобус большой вместимости. С Заречного он будет следовать через ГПЗ-24, по Антонова, Измайлова, на Измайлова будет уходить на Маяк, далее на Пензу-II и через Сурский мост на Пензу-I», - уточнила Лариса Панкова.

По ее словам, точной даты внесения изменений пока нет, так как сейчас проводится работа с перевозчиком (нужно подобрать транспортные средства и водительский состав), но инициатива точно будет реализована в декабре.

«Есть необходимость перехода на регулирование, чтобы увеличить количество машин на линии, сделать интервал движения не более 15 минут», - пояснила Панкова.

Кроме того, после изучения пассажиропотока в Нахаловке было принято решение с 2 декабря повысить количество задействованных на линиях зареченских микроавтобусов, которыми пользуются и пензенцы: на маршрутах № 111 и 112 теперь будет по 8 машин, на 113-м - 5.

«В понедельник будем мониторить ситуацию, посмотрим, как граждане уезжают», - заверила Лариса Панкова.

Что касается отсутствия связи между Нахаловкой и Маяком, то, по словам директора ГКУ, прямого транспортного сообщения между ними не было и до перекрытия участка улицы Ерик.

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