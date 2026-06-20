У 983 пензенцев обнаружили рак во время скрининга

В Пензенской области в 2025 году скрининговые обследования прошли 455 000 человек. Проверка помогла выявить 80 600 различных заболеваний, в их числе злокачественные новообразования.

Такие данные приводятся в постановлении регионального правительства, в котором утверждается программа борьбы с онкологическими заболеваниями. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Указывается, что эффективность скринингов при выявлении опухолей по сравнению с прошлым годом выросла на 13,6%.

При помощи маммологичесих, цитологических обследований и анализов на простатический специфический антиген диагностировали 421 случай рака молочных желез, 34 - шейки матки, 362 - предстательной железы.

Профилактические осмотры и диспансеризация помогли обнаружить рак легких у 58 пациентов, а анализы кала на скрытую кровь и колоноскопия - 108 с колоректальным раком.

Ранее стало известно, что в Пензенской области наиболее часто регистрируют рак кожи. На втором месте опухоли молочных желез, на третьем - легких.