В парке Белинского позаботились о росте дубов

Общество

В парке Белинского позаботились о росте дубов
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В Пензе в парке Белинского обработали молодые дубы от так называемой мучнистой росы. Это заболевание в числе самых распространенных у данного вида растений.

«Листья дуба покрываются белыми пятнами, он перестает расти», - рассказали в администрации парка Белинского.

Заболевание не убивает дерево и постепенно проходит, однако процесс выздоровления может занять много времени.

В парке Белинского позаботились о росте дубов

«Поэтому сотрудники отдела озеленения и благоустройства парка не стали ждать, заболеют или нет - провели профилактику, чтобы поддержать здоровье саженцев и предотвратить их возможное заражение», - пояснили в администрации учреждения.

В апреле сообщалось, что в парке проводится санитарная опиловка аварийных деревьев. Работы приурочили к открытию юбилейного, 205-го летнего сезона.

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