Отключения света в Пензе 22 июня: список адресов

В понедельник, 22 июня, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Райках, на Шуисте, в районе Окружной, на Пензе-IV, а также на Мироносицкой площади, улицах Молодогвардейской и Ольховой.

С 8:30 до 12:00 приостановят подачу в дома № 7 и 16 на Молодогвардейской и № 2, 3, 7 на Ольховой.

С 8:30 до 16:00 без света останутся:

- ул. Гражданская, 21-31, 33-43 (нечетные), 44, 46, 48;

- ул. Захарова, 14, 16а, 16Б, 18г, 22, 26;

- ул. Ключевая, 1-16, 20-29, 31;

- ул. Космодемьянской, 12, 14, 24, 30;

- Мироносицкая пл., 2а;

- ул. Пушкина, 66, 70-78 (четные), 82;

- ул. Долгорукова, 11;

- ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22;

- 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995;

- Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а;

- 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33;

- ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а;

- 2-й Овражный пр-д, 2-10 (четные), 25-35 (нечетные).

С 13:00 до 15:30:

- ул. Восточная, 2, 4, 6;

- ул. Железнодорожная, 4, 8, 10;

- ул. Каракозова, 3, 5, 9, 11, 23-31 (нечетные);

- ул. Кузнецкая, 24, 26, 28, 30;

- Кузнечный Порядок, 28;

- ул. Огородная, 1, 3, 9, 11, 13, 19, 21, 23;

- ул. Старо-Черкасская, 15, 17, 18, 20-25, 29, 30, 37, 39-45, 48;

- ул. Сурская, 1, 3, 5, 6-10, 12, 14, 16, 19, 21, 25,

- ул. Чехова, 49, 55, 57, 59, 60, 60в, 61, 75, 75а, 76а, 76Б, 77, 78, 79, 80, 82, 86.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.