В Пензе закрыли участок под путями на улице Ерик

25.11.2024 | 10:01

В понедельник, 25 ноября, в Пензе перекрыли участок дороги на улице Ерик от Злобина до Транспортной - под железнодорожными путями. Предполагается, что он будет недоступен до 20 мая 2027 года.

О том, почему сроки такие большие, рассказал и. о. замначальника областного управления строительства и дорожного хозяйства Илья Вохрамеев.

«Длительность срока реконструкции (дороги и путепроводов. - Прим. ред.) связана с тем, что она осуществляется в стесненных условиях, а также в режиме предоставления окон со стороны РЖД. Продолжительность одного окна - не более 2 часов. Но будем ускоряться и, думаю, срок сдвинем», - отметил он.

Илья Вохрамеев пояснил, что в первые дни вместе с управлением ЖКХ проведут мониторинг транспортных потоков, после чего при необходимости внесут корректировки в работу светофоров.

Объезжать реконструируемый участок предлагается по маршруту: ул. Транспортная - ул. Кустанайская - ул. Долгорукова, ул. Урицкого - мост им. В. Капашина, ул. Злобина - мост им. В. Капашина.