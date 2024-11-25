Сетевое издание|18+|Понедельник|25 ноя 2024|11:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе закрыли участок под путями на улице Ерик

Печать
Telegram

В понедельник, 25 ноября, в Пензе перекрыли участок дороги на улице Ерик от Злобина до Транспортной - под железнодорожными путями. Предполагается, что он будет недоступен до 20 мая 2027 года.

В Пензе закрыли участок под путями на улице Ерик

О том, почему сроки такие большие, рассказал и. о. замначальника областного управления строительства и дорожного хозяйства Илья Вохрамеев.

В Пензе закрыли участок под путями на улице Ерик

«Длительность срока реконструкции (дороги и путепроводов. - Прим. ред.) связана с тем, что она осуществляется в стесненных условиях, а также в режиме предоставления окон со стороны РЖД. Продолжительность одного окна - не более 2 часов. Но будем ускоряться и, думаю, срок сдвинем», - отметил он.

В Пензе закрыли участок под путями на улице Ерик

Илья Вохрамеев пояснил, что в первые дни вместе с управлением ЖКХ проведут мониторинг транспортных потоков, после чего при необходимости внесут корректировки в работу светофоров.

В Пензе закрыли участок под путями на улице Ерик

Объезжать реконструируемый участок предлагается по маршруту: ул. Транспортная - ул. Кустанайская - ул. Долгорукова, ул. Урицкого - мост им. В. Капашина, ул. Злобина - мост им. В. Капашина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте