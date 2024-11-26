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Глас народа

Реконструкция в районе ул. Ерик: пешеходы просят подумать и о них

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Всем известны проблемы автомобилистов на улице Ерик (ради их решения и перекрыли участок под железнодорожными путями), а вот о пешеходах никто не вспоминает. Так считает горожанка Елена М., оставившая жалобу на странице губернатора во «ВКонтакте».

«На ул. Автономной, в районе заправки «Роснефть», нет пешеходных переходов, чтобы пройти на ул. Измайлова до остановки общественного транспорта. В подземном переходе под путями даже днем темно и грязно. Как там ходить вечером зимой? Это просто опасно», - констатировала женщина.

Пензячка отметила, что переходом пользуются в основном пенсионеры и дети, которые в большей степени, чем кто-либо другой, подвержены риску.

«Пожалуйста, помогите!!! Нужно сделать освещение и убрать мусор!!!» - попросила Елена главу региона.

На крик о помощи отреагировало городское управление ЖКХ. Женщине пояснили, что тоннель на улице Транспортной находится в ведении собственника железнодорожных путей, туда и следует обращаться для решения проблемы.

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