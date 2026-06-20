Аэропорту Пензы присвоен статус международного

Аэропорт Пензы открыли для международных рейсов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня.

Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«Открыть аэропорт Пенза для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», - говорится в распоряжении.

В Пензе в течение нескольких лет ведется разговор о строительстве нового аэровокзала. В январе 2026-го стало известно, что необходимый пакет документов сформирован. Возможно, к работам приступят уже в этом году.

Общая площадь объекта превысит 10 тыс. кв. метров. Аэровокзал будет рассчитан на пропускную способность не менее 400 пассажиров в час на внутренних линиях и не менее 200 - на международных. Пассажиропоток в год составит до 700 тыс. человек.

На такую мощность новый аэровокзал сможет выйти к 2030 году.